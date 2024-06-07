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В Киевской области вспыхнул пожар на промышленном объекте

Ночью в регионе сработала система ПВО.
Глеб Владовский 2024-06-07 06:50:18
© Фото: kievinfo_kyiv Telegram

В Киевской области произошло возгорание на одном из промышленных объектов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко.

«Произошел пожар на одном из промышленных объектов в области», - написал он соцсетях.

При этом не уточняется, где конкретно вспыхнул пожар.

Кравченко отметил, что ночью сработала система ПВО. Сообщается, что ликвидация горения продолжается, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на территории Украины объявлена воздушная тревога.

 

#в стране и мире #пожар #Украина #Киевская область
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