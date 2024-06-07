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Воздушная тревога началась на всей территории Украины

В некоторых регионах Украины тревога началась еще 6 июня.
Мария Зайцева 2024-06-07 04:12:16
© Фото: Andrey Nekrasov imageBROKER.com Globallookpress

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

В некоторых областях, таких как Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кривоградаская тревога началась еще вечером 6 июня. В Волынской, Ровенской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях она прозвучала 7 июня в 03:23 по местному времени.

Ранее 7 июня воздушную тревогу объявили в трех регионах Украины.

#в стране и мире #Украина #территория #воздушная тревога
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