Воздушная тревога началась на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

В некоторых областях, таких как Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Херсонская, Одесская и Кривоградаская тревога началась еще вечером 6 июня. В Волынской, Ровенской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях она прозвучала 7 июня в 03:23 по местному времени.

Ранее 7 июня воздушную тревогу объявили в трех регионах Украины.