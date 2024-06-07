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Макрон отрекся от задержанного в России француза

По словам президента Франции, гражданин работал на швейцарскую некоммерческую организацию.
Мария Зайцева 2024-06-07 05:23:28
© Фото: IMAGO Frederic Kern Globallookpress

Француз, который был ранее задержан в России, не работал на Париж, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает Life со ссылкой на эфир телеканала France 2.

По словам Макрона, мужчина работал на швейцарскую некоммерческую организацию, созданную бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном.

Президент подчеркнул, что французские власти все равно предоставят мужчине консульскую защиту.

6 июня в Москве задержали француза, который, по предварительным данным, собирал сведения о военной деятельности России. Возбуждено уголовное дело.

#Россия #в стране и мире #Франция #преступление #НКО #эммануэль макрон #Швейцария
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