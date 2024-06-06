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В Москве задержан француз по подозрению в сборе военных сведений

Гражданин Франции неоднократно посещал территорию РФ и собирал данные о военной и военно-технической деятельности.
Игнат Далакян 2024-06-06 15:44:42
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Москве задержали гражданина Франции по подозрению в сборе сведений о военной деятельности Российской Федерации. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

Как сообщает ведомство, возбуждено уголовное дело по статье уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Отмечается, что задержанный на протяжении нескольких лет целенаправленно собирал сведения о военной и военно-технической деятельности России, и не предоставлял документы для включения в реестр иностранных агентов.

«Указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности государства», - сообщил СК РФ.

Следственный комитет также подчеркнул, что француз в этих целях не раз посещал территорию Российской Федерации, включая Москву, где проводил встречи с российскими гражданами.

Сейчас фигурант находится в подразделении столичного СК России. В отношении его будут проводить следственные действия, отметили в ведомстве. В ближайшее время фигуранту дела предъявят обвинение и озвучат меру пресечения.

#Москва #в стране и мире #СК РФ #слежка #Шпион #француз
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