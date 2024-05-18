Ученые научились предсказывать деменцию за 12 лет до ее проявления

Снижение зрительной чувствительности может свидетельствовать о ранней стадии деменции. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале ScienceAlert. Тревожный симптом может появиться за 12 лет до активного проявления болезни.

В рамках исследования ученые наблюдали за группой из более чем восьми тысяч человек. В начале исследования все они прошли текст на определение зрительной чувствительности. Те, кто реагировал медленнее других, в будущем страдали от деменции, пишет «360».

Подобную взаимосвязь ученые объясняют действием аминокислотных бляшек, которые влияют на те части мозга, которые ответственны за зрение.

Ранее ученые предупредили, что чрезмерное употребление кофе, сладкой газировки и алкогольных напитков также могут спровоцировать нарушение когнитивных функций мозга. Дело в том, что перечисленные напитки угнетают нейроны головного мозга и даже могут серьезно повредить их.

Особенно опасен в этом смысле алкоголь. Кофеин действует схожим образом, сначала стимулируя мозговую активность, а в больших дозах подавляя ее. Опасная доза - шесть чашек бодрящего напитка в день. Избыток сахара, содержащегося в газировке, сказывается на прифронтальной коре мозга, считают врачи. Пара стаканов лимонада в день старит мозг на пять лет.