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ВС РФ эвакуировали гражданских по «трассе смерти» под Харьковом

Военнослужащим приходится заранее готовить операцию в связи с тем, что участок регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ.
2024-06-04 09:00:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие показали, как проводится эвакуация мирных жителей из Харьковской области по «трассе смерти».

На обочинах фронтовой дороги застыла подбитая, а местами и полностью сгоревшая гражданская техника. Эту «трассу смерти» в направлении поселка Липцы Харьковской области все стараются проскочить как можно быстрее.

В этом поселке не осталось ни одной улицы, куда бы в жилые дома не прилетали снаряды украинской артиллерии. Ранее под натиском российских войск боевики ВСУ оставили этот населенный пункт. И теперь нещадно бьют по своим же мирным гражданам.

«Вывозили первую партию. Бабушке 86 лет, скинули ВОГ, получила осколочные ранения. Просто акты устрашения», - рассказал военнослужащий с позывным Кошмар.

Военнослужащие группировки войск «Север» готовили эту спасательную операцию несколько дней. В предыдущие разы эвакуация срывалась из-за дистанционного минирования противником дорог и атак FPV-дронов.

По пути в тыловой район пришлось сделать несколько остановок, чтобы сменить транспорт и машину сопровождения. У беженцев минимум вещей. Времени на сборы почти не было.

Когда под колесами появляется идеальный асфальт и водитель выключает систему радиоэлектронной борьбы, все трое на пассажирском сиденье армейского УАЗа уже могут не опасаться за свою жизнь.

Материал подготовили Глеб Владовский, Роман Закурдаев и Николай Баранов.

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