Мехвод Старый рассказал, как его танк Т-72 атаковали пять FPV-дронов

Танкисты группировки войск «Север» нанесли удары из Т-72Б3 по опорному пункту ВСУ в Харьковской области. Минобороны РФ показало кадры их боевой работы.

Экипаж танка поразил цель с расстояния около трех километров. Точными выстрелами бойцы нанесли урон личному составу ВСУ. Корректировать стрельбу в режиме реального времени танкистам помогал расчет БПЛА.

После подтверждения о поражении цели экипаж покинул огневую позицию и переместился в тыловой район, замаскировав машину. При стрельбе с закрытых огневых позиций основными целями для танкистов являются наблюдательные пункты, склады боеприпасов, техника и скопление живой силы противника.

Механик-водитель с позывным Старый рассказал о недавнем бое, в котором танк атаковали сразу пять вражеских FPV-дронов. Экипаж Т-72 поддерживал огнем штурмовую группу, которая брала опорный пункт противника. Первые четыре беспилотника ВСУ ударили по танку, а пятый не сдетонировал, просто ударив по корпусу.

«Сделана самодельная защита - она закрывает трансмиссию и моторный отсеки. Первые три FPV-дрона попали в защиту, открывая путь, четвертая ударила точно в козырек, разорвало все - сейчас уже все заварено. Пятый просто ударился и он просто не разорвался. Посекло осколками все наверху, прицел, слава Богу, остался цел», - вспоминает мехвод.

Ранее расчет «Мста-Б» показал уничтожение опорного пункта украинских националистов на Авдеевском направлении. Укрепления противника были замаскированы в лесополосе, однако наши операторы БПЛА вскрыли их местонахождение и передали координаты артиллеристам.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.