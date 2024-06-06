Расчет «Мста-Б» уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Расчет российской 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» из состава группировки войск «Центр» уничтожил украинский опорный пункт. Об этом сообщило Минобороны России.

Замаскированные позиции неприятеля были вскрыты операторами беспилотных летательных аппаратов. Они же вели и корректировку огня артиллерии.

Артиллеристы вели огонь с закрытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами. Дистанция стрельбы превышала более 20 километров. Поразив цели, расчет оперативно замаскировал орудие и укрылся в блиндаже.

Военнослужащий с позывным Первый рассказал, что его расчет поражал самые разнообразные цели - от пикапа до танка. Он сказал, что работы сейчас много и войска продвигаются вперед. Также Первый отметил важность хорошей маскировки - она спасает человеческие жизни.

Ранее командир расчета БпЛА Коловрат заявил, что опытный оператор БПЛА всегда может обмануть средства радиоэлектронной борьбы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.