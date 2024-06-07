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Байден признал, что удары ВСУ по РФ могут втянуть Запад в конфликт

Решение США «теоретически может» вовлечь Запад в конфликт на Украине.
Мария Зайцева 2024-06-07 02:41:33
© Фото: Al Drago - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Президент США Джо Байден заявил, что разрешение Украине ударов по целям на территории России американским оружием «теоретически может» вовлечь Запад в конфликт. Об этом сообщает RT со ссылкой на интервью главы государства телеканалу ABC.

Байден назвал такой исход «маловероятным», но возможным.

«Теоретически это может произойти, но это маловероятно», - сказал президент США.

Ранее Байден выступил против ударов американским оружием по Москве и Кремлю и сообщил, что американская администрация санкционировала удары по другую сторону вблизи украинской границы по конкретным целям.

#в стране и мире #Украина #сша #конфликт #Джо Байден
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