Байден признал, что удары ВСУ по РФ могут втянуть Запад в конфликт

Президент США Джо Байден заявил, что разрешение Украине ударов по целям на территории России американским оружием «теоретически может» вовлечь Запад в конфликт. Об этом сообщает RT со ссылкой на интервью главы государства телеканалу ABC.

Байден назвал такой исход «маловероятным», но возможным.

«Теоретически это может произойти, но это маловероятно», - сказал президент США.

Ранее Байден выступил против ударов американским оружием по Москве и Кремлю и сообщил, что американская администрация санкционировала удары по другую сторону вблизи украинской границы по конкретным целям.