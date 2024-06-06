Байден выступил против ударов американским оружием по Москве и Кремлю

Соединенные Штаты не планируют разрешать использование американского оружия Киевом для нанесения ударов по Москве и Кремлю. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News.

«Мы не разрешаем удары на 200 миль (около 322 км. - Прим. ред.) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», - заявил он.

Президент США добавил, что американская администрация санкционировала удары по другую сторону вблизи украинской границы по конкретным целям.

Ранее в Белом доме заявили, что обсудят с Украиной расширение географии ударов по российской территории. Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не отвернутся от потребностей Киева. Однако не уточнил, последуют ли политические решения по данному вопросу.