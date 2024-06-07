Военный эксперт Матвийчук рассказал о проблемах применения Киевом F-16

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал «Звезде» о проблемах применения западных истребителей F-16 и Mirage Киевом после их поставок.

«Украина до сих пор не может решить элементы логистики для F-16. Пытались построить какую-то взлетно-посадочную полосу, мы ее уже два раза уничтожали. Для таких самолетов, как Mirage, надо иметь свою французскою логистику. Кстати, F-16 летает на топливе США, так Mirage летает только на топливе европейского производства. Море проблем», - сказал Матвийчук.

Mirage - самые старые истребители, стоящие на вооружении Франции. Их называют «воздушным хламом». Да и сам Париж от них отказывается в пользу более совершенных Rafale.

«Их ресурс уже настолько исчерпан, что их Франция снимает, ввиду их небезопасности для личного состава. Лучше эту рухлять отдать Украине, чем утилизировать. Как мы жгли танки и бронетранспортеры на земле. Точно также эти самолеты Mirage будут уничтожены», - рассказал эксперт.

Ранее в США заявляли, что украинские летчики завершат обучение управлению F-16 в августе. Отмечалось, что это последняя партия украинских пилотов, которые обучаются управлению на этих истребителях в Соединенных Штатах.