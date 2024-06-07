Лут заявила о планах Египта купить больше зерна у России

Египет готов покупать большее количество зерна у России, сообщает Life со ссылкой на слова главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут.

«Вот сегодня была встреча с Египтом, Египет готов покупать больше пшеницы, потому что для него это ключевой продукт», - заявила Лут.

Со слов представительства Минсельхоза РФ, после временного отказа Турции на импорт зерна в пользу отечественных производителей, у России остались три миллиона тонн непроданной пшеницы. Оксана Лут отметила, что Москва продолжает рассматривать Анкару как стратегического партнера. В период с июня по сентябрь 2023 года Турция приобрела у РФ три миллиона тонн пшеницы.

Ранее Литва возобновила закупки российского зерна. За февраль 2024 года в Вильнюс было ввезено 12,2 тысячи тонн зерна на сумму 1,95 миллионов евро.