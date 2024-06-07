Путин допустил создание новой столицы в России

Президент Российской Федерации в ответ на предложение назначить «третью столицу» заявил, что это невозможно уже делать, как во времена Петра I. Глава государства на пленарном заседании ПМЭФ отметил, что страну необходимо развивать рыночными стимулами.

«Если мы будем создавать условия для развития, то тогда центры экономической активности автоматом будут туда смещаться», - цитирует «360» ответ Путина на вопрос модератора ПМЭФ Сергея Караганова.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на необходимость использования современных подходов в управлении и развитии экономики. По словам Владимира Путина, не стоит полагаться только на административные решения, а важно также заинтересовать общество в движении вперед.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Ожидается, что в нем примут участие более 17 тысяч человек из 136 стран. Глава государства выступил на пленарной сессии ПМЭФ. Его речь длилась час.