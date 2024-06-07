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Путин заявил о росте выпуска боеприпасов более чем в 20 раз

Глава государства отметил, что Россия в разы превосходит противника по авиатехнике.
Игнат Далакян 2024-06-07 18:14:58
© Фото: Михаил Куравлев, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в 20 с лишним раз нарастила выпуск боеприпасов. Глава государства добавил, что Россия в разы превосходит противника по авиационной технике.

«Мы в 20 с лишним раз увеличили производство боеприпасов, мы в разы превышаем возможности противника по авиационной технике», - отметил президент России.

Владимир Путин отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс демонстрирует свою эффективную работу. 

Напомним, Владимир Путин участвует на пленарном заседании ПМЭФ-2024. Он рассказал, что российские Вооруженные силы освободили 47 населенных пунктов с начала 2024 года. Президент России добавил, что противник постепенно выдавливается с территорий Донбасса.

#ОПК #ВС РФ #боеприпасы #Донбасс #Владимир Путин
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