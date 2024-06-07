Путин: ВС РФ освободили 47 населенных пунктов с начала 2024 года

Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции с начала 2024 года освободили 47 населенных пунктов и 880 квадратных километров территории. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Боевая работа идет, вот только с начала этого года 47 населенных пунктов освобождено, 880 квадратных километров. Мы постепенно выдавливаем противника с территории Донбасса и других прилегающих территорий. У Генштаба, Минобороны есть планы реализации и достижения всех наших целей, мы по этому плану и действуем. Уверен, все эти планы будут реализованы», - заявил Путин.

Президент отметил, что при принятии военных решений руководствуется предложениями Генштаба и ставит в приоритет здоровье и жизни военнослужащих, а не скорость выполнения задач.

Ранее Министерство обороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Нетайлово на территории Донецкой Народной Республики и Ивановка в Харьковской области. Также были освобождены населенные пункты Парасковиевка и Уманское в ДНР.