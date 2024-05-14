МВД готовит реформу по регулированию трудовой миграции

Исполняющий обязанности министра внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая на заседании Совета Федерации, заявил, что МВД готовит реформу в миграционной сфере.

Сегодня в верхней палате продолжают рассматривать кандидатуры на посты федеральных министров, которые ранее предложил президент.

«Готовим реформу по регулированию трудовой миграции, усилению контроля за пребыванием», - сказал он.

Колокольцев привел данные МВД, из которых следует, что преступления, совершенные на территории нашей страны иностранцами, в общей сложности составляют 4%.

Он также обратил внимание на то, что мигранты, в том числе из стран ближнего зарубежья, порой ведут себя так, что их поступки «будоражат все общество».

В начале апреля официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что министерство объявило об окончании работы над законопроектом, который должен ужесточить контроль в сфере миграции. В документе, в частности, предлагается сократить срок временного пребывания иностранцев до 90 дней на календарный год.