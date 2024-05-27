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Российские войска освободили населенные пункты Ивановку и Нетайлово

Освобожденная Ивановка находится в Харьковской области, а Нетайлово - на территории ДНР.
2024-05-27 13:06:12
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении двух населенных пунктов за последние сутки. Это Нетайлово, которое располагается на территории ДНР, и Ивановка из Харьковской области. 

Ивановка была освобождена подразделениями группировки войск «Запад», которые также заняли более выгодные рубежи. Всего же в зоне ответственности группировки за сутки противник потерял до 405 боевиков, а также боевую машину пехоты и пять автомобилей.

Подразделениям группировки «Запад» удалось поразить 155-миллиметровую САУ Braveheart, поставленную из Британии, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и две боевые машины РСЗО «Бастион».

Нетайлово взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр», которые, помимо этого, смогли и улучшить тактическое положение. В зоне ответственности этой группировки противник потерял до 335 военнослужащих, две боевые машины и три автомобиля. 

Результатом контрбатарейной борьбы в зоне ответственности «Центра» стало поражение 155-миллиметровой гаубицы М777 (производство США), 122-миллиметровой САУ «Гвоздика», трех 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б», двух 122-миллиметровых гаубиц Д-30, боевой машины РСЗО «Град» и 105-миллиметровой легкой гаубицы М102 американского производства. 

Ранее сообщалось, что колонна с боеприпасами ВСУ взлетела на воздух после удара «Урагана».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#освобождение #Запад #спецоперация #Центр #ивановка #Нетайлово
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