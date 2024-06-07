Консьерж рассказала, что убийца Еговцева представился курьером

Консьерж в подъезде дома, где был убит заместитель председателя общественного движения «Зов народа» Антон Еговцев, рассказала «Звезде», что убийца представился курьером.

«Подошел вчера мужчина, просил телефон. Я говорю - у меня нет. Я ему показала журнал, что у меня на эту квартиру вычеркнуто все. Он позвонил по старому номеру. Он не дозвонился. Я говорю: "Вы, вообще, кто?" Он сказал - курьер», - рассказала Ирина.

По ее словам, далее мужчина позвонил соседям и поднялся наверх. Как убийца спустился, Ирина уже не видела.

«Я отработала до девяти часов, ушла домой. В пять утра меня сюда вызвали на работу. Я увидела то, что не дай бог кому увидеть», - сказала консьерж.

Напомним, в подъезде дома в Подмосковье был убит заместитель председателя движения «Зов народа» Антон Еговцев. Отмечалось, что убийцей являлся поклонник супруги погибшего. Общественник оказал нападавшему сопротивление, подозреваемый в настоящее время находится в больнице.