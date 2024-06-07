МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Консьерж рассказала, что убийца Еговцева представился курьером

О смерти Еговцева консьержка узнала только на следующее утро после того, как убийца у нее пытался узнать информацию о жертве.
Игнат Далакян 2024-06-07 17:50:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Консьерж в подъезде дома, где был убит заместитель председателя общественного движения «Зов народа» Антон Еговцев, рассказала «Звезде», что убийца представился курьером.

«Подошел вчера мужчина, просил телефон. Я говорю - у меня нет. Я ему показала журнал, что у меня на эту квартиру вычеркнуто все. Он позвонил по старому номеру. Он не дозвонился. Я говорю: "Вы, вообще, кто?" Он сказал - курьер», - рассказала Ирина.

По ее словам, далее мужчина позвонил соседям и поднялся наверх. Как убийца спустился, Ирина уже не видела.

«Я отработала до девяти часов, ушла домой. В пять утра меня сюда вызвали на работу. Я увидела то, что не дай бог кому увидеть», - сказала консьерж.

Напомним, в подъезде дома в Подмосковье был убит заместитель председателя движения «Зов народа» Антон Еговцев. Отмечалось, что убийцей являлся поклонник супруги погибшего. Общественник оказал нападавшему сопротивление, подозреваемый в настоящее время находится в больнице.

#убийство #наш эксклюзив #лобня #антон еговцев #консьерж
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 