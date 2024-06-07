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В Подмосковье убит зампред движения «Зов народа» Еговцев

Убийство произошло в подъезде дома.
Глеб Владовский 2024-06-07 12:57:37
© Фото: Антон Еговцев, VK

В подмосковной Лобне убили заместителя председателя общественного движения «Зов народа» Антона Еговцева. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

«Вынуждены сообщить, что сегодня ночью не стало нашего брата, друга, единомышленника, зампреда движения "Зов народа" Антона Еговцева. Его убили около дома», - цитирует заявление «360».

В распоряжении телеканала появилась запись с места преступления, где нападавший зарезал ножом Еговцева.

Сообщается, что убийцей является поклонник супруги погибшего. По предварительной информации, он следил за своей жертвой уже на протяжении нескольких месяцев даже несмотря на то, что погибший подавал заявление в полицию.

Предполагаемый подозреваемый в настоящее время находится в больнице, общественник оказал нападавшему сопротивление.

#Подмосковье #убийство #лобня #антон еговцев
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