Суд Крыма взыскал с Украины более 3,15 трлн рублей за энергоблокаду

Арбитражный суд Республики Крым постановил взыскать с Украины компенсацию на сумму более 3,15 трлн рублей за причиненный ущерб от энергетической блокады полуострова. Об этом сообщает RT со ссылкой на слова первого заместителя правительства Госсовета республики Ефима Фикса.

«Суд постановил взыскать с ответчика... [сумму] в размере 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей», - цитирует RT слова зампреда Госсовета Крыма.

Украина в мае 2014 года перекрыла поставку воды из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал большую часть Крымского полуострова. Решение Киева было принято после воссоединения Крыма с Россией. Военнослужащие РФ ликвидировали блокаду в феврале 2022 года. Повторные проблемы с поставками воды по Северо-Крымскому каналу произошли в июне 2023 года после атаки ВСУ на Каховскую ГЭС. В республике продолжают оценивать причиненный ущерб от энергоблока.