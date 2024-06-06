Ровно год назад ранним утром плотина Каховской ГЭС разрушилась после ударов украинских националистов. Российские бойцы сейчас вспоминают, как пришлось спешно отходить с территории станции под вражеским обстрелом, успевая при этом вести ответный огонь.

«При отходе с ГЭС заняли позицию на высоте. Наблюдали выходы миномета, корректировали свой миномет. Думаю, уничтожили расчет, потому что расчет перестал работать», - вспоминает снайпер с позывным Заяц.

Российские военнослужащие уже тогда понимали, что прорыв дамбы неизбежен. На это указывали регулярные удары ракетами американских РСЗО HIMARS.

«В два часа ночи была под водой яркая вспышка, после чего уже пошло обрушение дамбы и вода пошла вниз по течению. Мы заблаговременно были готовы к этому, потому что они предпринимали попытки обстрела пару дней до инцидента. То есть они стреляли и по самой дамбе, и по зданию совершали обстрелы. Как бы до этого они так не делали», - рассказывает наводчик крупнокалиберного пулемета с позывным Малой.

После разрушения дамбы огромные массы воды со скоростью 30 тысяч кубометров в секунду хлынули вниз по Днепру - 35 населенных пунктов Херсонской области оказались в зоне бедствия. Затопило более 23 тысяч домов, в том числе и многоквартирных. Люди надеялись переждать на крышах. Среди них тогда был Сергей Куклин. Мужчина жил в Крынках. С пребывающей водой в поселок пришли российские военные, уже знающие, что совсем скоро тут развернутся масштабные боевые действия.

«Пережили дней 10, наверное, на чердаке. Вот. А дальше началось уже военное действие. Стрельба со всех сторон. Не поймешь. И сверху, и снизу. Вот. И рядом падали бомбы», - делится Куклин.

Таких, как Сергей Куклин, с затопленных территорий вывезли свыше двух с половиной тысяч человек. Многих отправили в пункты временного размещения, где они остаются и по сей день. МЧС и волонтеры несколько суток оказывали помощь пострадавшим.

«Все началось с того, что пришли военные в село и сказали, что нужно уходить. К каждому домой заходили. Потом те, кто не успел, потому что собирали свои вещи, и уже они залазили на крыши домов. Мы уже с лодками подплывали и забирали их с крыш», - говорит общественный деятель Новой Каховки Анна Полонская.

Сейчас и не скажешь, что когда-то в Северо-Крымском канале было полно пресной воды, которой фермеры орошали свои земли. Именно подрыв Каховской ГЭС и стал причиной обмеления.

Разрушение плотины Каховской станции спровоцировало экологическую катастрофу. Северо-Крымский канал - артерия для особо засушливых районов не только Херсонской области, но и Республики Крым. Более 80% воды, поступающей по этому каналу, использовалось на полуострове в сельском хозяйстве. В Новой Каховке, которая ближе всего к дамбе, столкнулись с двумя серьезными проблемами - гибель скота и урожая.

«После подрыва дамбы Каховской ГЭС пострадало более полутора тысяч домовладений и около 100 гектаров сельскохозяйственных земель. Около тысячи животных пострадали в данной ситуации. Погибли», - объясняет заведующий сельхозсектором Новокаховской администрации Евгений Коновальчук.

Разрушением Каховской ГЭС силы киевского режима никакой пользы для себя не добились. Напротив, волна полностью смыла их же прибрежные позиции, а когда вода ушла, оказалось, что российские войска занимают более выгодные позиции для ведения той же контрбатарейной борьбы. А через несколько дней после прорыва плотины все, что подхватывала на своем пути вода, - целые жилые дома, уличные туалеты, трупы животных, а также тела украинских боевиков, - вынесло к пляжам Одессы.

Сейчас специалисты решают, восстанавливать ли плотину Каховской ГЭС или все же строить новую. В любом случае работы начнутся только после того, как прекратятся обстрелы со стороны украинских националистов.