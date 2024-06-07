МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин поручил продлить срок софинансирования накоплений граждан

Президент РФ также предложил продумать механизмы, благодаря которым работодатели также могли софинансировать накопления своих сотрудников.
Алексей Курильченко 2024-06-07 15:31:21
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поручил продлить срок софинансирования накоплений граждан по программе добровольных долгосрочных накоплений с трех до десяти лет. Об этом он заявил, выступая на  пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Программа поддержки накоплений была запущена в январе этого года, напомнил Путин. Накопления граждан финансируются государством и застрахованы.

«Программа стартовала недавно и пока отстает от целевых показателей. Предлагаю ее донастроить - а именно увеличить срок софинансирования сбережений граждан. Сейчас он составляет три года. Считаю правильным и обоснованным продлить его как минимум до десяти лет. При этом прошу правительство вместе с Центральным банком продумать дополнительные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели также могли софинансировать накопления своих сотрудников в рамках этой программы», - заявил Путин.

Также Путин в ходе пленарного заседания заявил, что темпы роста экономики России опережают среднемировые. Он подчеркнул, что такая динамика при этом определяется в первую очередь несырьевыми отраслями.

#в стране и мире #Владимир Путин #финансирование #накопления #пмэф-2024
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 