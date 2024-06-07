Президент России Владимир Путин поручил продлить срок софинансирования накоплений граждан по программе добровольных долгосрочных накоплений с трех до десяти лет. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Программа поддержки накоплений была запущена в январе этого года, напомнил Путин. Накопления граждан финансируются государством и застрахованы.

«Программа стартовала недавно и пока отстает от целевых показателей. Предлагаю ее донастроить - а именно увеличить срок софинансирования сбережений граждан. Сейчас он составляет три года. Считаю правильным и обоснованным продлить его как минимум до десяти лет. При этом прошу правительство вместе с Центральным банком продумать дополнительные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели также могли софинансировать накопления своих сотрудников в рамках этой программы», - заявил Путин.

Также Путин в ходе пленарного заседания заявил, что темпы роста экономики России опережают среднемировые. Он подчеркнул, что такая динамика при этом определяется в первую очередь несырьевыми отраслями.