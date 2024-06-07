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Авиация уничтожила украинские безэкипажные катера в Черном море

Катера-камикадзе следовали в направлении Крымского полуострова, но так и не смогли его достичь.
2024-06-07 15:20:13
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российская авиация уничтожила два украинских безэкипажных катера в Черном море. Об этом сообщает МО РФ. 

Они были обнаружены в юго-западной части акватории Черного моря около 15.00 по московскому времени. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что неприятельские катера уничтожили при помощи штатного вооружения как морской, так и армейской авиации. 

Позже Минобороны России заявило, что около 15.30 был обнаружен и уничтожен еще один безэкипажный катер - его записала себе на счет морская авиация Черноморского флота. 

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении четырех из пяти ракет ATACMS, которые противник выпустил по жилым кварталам Луганска. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Крым #Черное море #Морская авиация #армейская авиация #Безэкипажные катера
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