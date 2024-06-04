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В Кремле заявили, что приветствуют желание Турции стать членом БРИКС

Пресс-секретарь Путина отметил, что Москва приветствует повышенный интерес к БРИКС со стороны соседей, включая своих партнеров.
Марина Крижановская 2024-06-04 12:36:34
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В Кремле оценили желание Турции стать членом БРИКС. Такое желание соседей России вызывает одобрение со стороны Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующий вопрос.

«Мы, безусловно, все приветствуем такой повышенный интерес к БРИКС со стороны наших соседей, в том числе государств, таких важных наших партнеров, как Турция. Безусловно, тема этого интереса будет на повестке дня саммита БРИКС, который будет под председательством России, к которому мы готовимся очень активно», - сообщил Песков.

Он добавил, что есть вероятность, что объединение вряд ли сможет удовлетворить интерес всех заинтересованных стран. Но при этом БРИКС имеет интерес к поддержанию контактов с соответствующими государствами.

«Для этого, собственно, сейчас продумываются различные форматы поддержания этого контакта. Поэтому это процесс такой растянутый по времени, но мы приветствуем такой живой интерес», - подытожил представитель Кремля.

Прежде со стороны Турции прозвучало заявление о желании стать членом БРИКС. Министр иностранных дел республики Хакан Фидан указал, что его страна будет наблюдать за развитием, он планирует в ближайшие дни прибыть в Россию и участвовать на совете глав МИД БРИКС.

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