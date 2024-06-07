Галузин: для переговоров с Украиной нужно понять ее легитимное лицо

У России сохранилась позиция в пользу переговоров с Украиной, но, чтобы они состоялись, необходимо понять, кто будет легитимен со стороны Киева. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин во время Петербургского международного экономического форума.

«Надо, конечно, будет понять, кто будет легитимным партнером», - заявил Галузин.

Он подчеркнул, что Россия ожидает от Запада прекращение передачи оружия Украине, а от Киева снятия «пресловутого самозапрета», который он ввел на переговоры.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что необходимо для завершения конфликта на Украине.