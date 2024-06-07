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В РКН рассказали, как будет работать блокировка спам-звонков из-за рубежа

Абонент сможет сделать выбор, принимать или не принимать заграничные звонки, рассказали в Роскомнадзоре.
Игнат Далакян 2024-06-07 15:03:50
© Фото: Keith Levit, STRKHL, Globallookpress

В Роскомнадзоре объяснили «Звезде», как будет работать блокировка спам-звонков из-за границы в случае введения такой меры.

«При использовании этой меры у абонента появится возможность выбора - принимать или не принимать заграничные звонки, оградить себя от всех вызовов из других стран или общаться с абонентами из списка контактов, живущими за границей», - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время фиксируется многократный рост мошеннических звонков из других стран, в частности из Украины, на сети российских операторов связи.

Сейчас Роскомнадзор прорабатывает с операторами связи нормативно-правовые аспекты ответственности операторов в части усиления мер безопасности их клиентов.

Ранее появилась информация, что Роскомнадзор может начать блокировку спам-звонков из-за рубежа. Об этих планах ведомство рассказало на полях ПМЭФ. Такая мера может быть принята для защиты от телефонных мошенников.

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