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Роскомнадзор может начать блокировку спам-звонков из-за рубежа

В России обсуждают идею запретить принимать заграничные спам-звонки для защиты от телефонных мошенников.
Марина Крижановская 2024-06-07 11:06:10
© Фото: Alexander Legky, Global Look Press

По причине телефонного мошенничества в России могут ввести блокировку по умолчанию всех спам-звонков из-за границы. Такую инициативу обсуждают российские мобильные операторы и Роскомнадзор.

Такими планами поделился с ТАСС источник, близкий к Роскомнадзору, во время ПМЭФ-2024.

«Одним из вариантов может стать блокировка операторами всех звонков из-за границы по умолчанию», - сообщил он агентству.

Поясняется, что в личном кабинете абонент сможет выбрать опцию, разрешающую или блокирующую звонки из-за границы. Также можно будет настроить опцию - принимать входящие от всех абонентов или только из своего списка контактов.

Источник ТАСС добавил, что специалисты, например, в области связи и защиты информации одобряют необходимость повышения ответственности операторов связи за непринятие мер в отношении спам-звонков.

В конце апреля 2024 года «Звезде» источник в правоохранительных органах рассказал, как москвичка по указанию мошенника продала квартиру и влезла в долги для якобы выплат за финансирование ВСУ.

#в стране и мире #роскомнадзор #Мошенники #телефонное мошенничество #Операторы связи #мобильные операторы #спам-звонки #пмэф-2024
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