Запад своим партнерством пытался загнать Россию в колониальную зависимость, и ему в чем-то удалось это сделать, но сейчас российское государство быстро перестраивается на собственные технологии. Об этом рассказал «Звезде» вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Крайне важно то, что мы поняли, что то партнерство, которое нам предлагал Запад, на самом деле было попыткой загнать нас в колониальную зависимость. В чем-то она удалась, действительно. И сейчас мы очень быстро перенастраиваемся на то, чтобы использовать наши российские технологии», - констатировал российский чиновник.

Чернышенко добавил, что такая перестройка у России очень неплохо получается, если делать ставку на науку и молодых людей.

При этом подготовка кадров - один из самых важных вопросов в условиях тех ограничений, с которыми столкнулась Россия, отметил вице-премьер. Помимо знаний, люди должны быть подготовлены с точки зрения национальных ценностей.

«Это создание развитой личности на основе национальных ценностей всех народов России. При экономическом успехе ценности станут цементирующим фактором в устойчивости нашего государства», - подчеркнул Чернышенко.

Он добавил: важно увидеть, что в России все идет к осознанию необходимости сделать ставку на возможности для самореализации талантов, поскольку за этим будущее.

Как сообщалось 12 мая, Дмитрий Чернышенко сообщил о планах внедрить новую модель высшего образования с 2026 года и нарастить объем контрольных цифр по специальностям и направлениям, которые необходимы для реализации национальных проектов.