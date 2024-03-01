Президент Республики Сербской счел невозможным ухудшение отношения сербов к РФ

Санкции и другие способны принуждения западных стран не смогут изменить позицию сербов по отношению к русским. Об этом заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в интервью агентству ТАСС.

Президент отметил, что российский лидер Владимир Путин активно поддерживает Республику и высокий уровень понимания между людьми. При этом он обратил внимание, что Запад сегодня пытается настроить всех против России, включая жителей Республики Сербской.

«Я горжусь Республикой Сербской, сербами в целом, тем, как они реагируют на это. И я считаю, что нет способа, которым бы Запад смог какими-то прямыми принуждениями или иным способом изменить мнение сербов в отношении русских», - отметил Милорад Додик.

Ранее глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель констатировал окончание эры глобального доминирования Запада и обострения противостояния глобального Запада и глобального Юга. Глава европейской дипломатии отметил, что страны Запада не делают практические выводы из новой реальности и в случае роста мировой напряженности в направлении Европы, то страны ЕС будет ждать «мрачное будущее».