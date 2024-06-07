Около 20 человек пострадали при обстреле Луганска со стороны ВСУ

В Луганске 20 мирных жителей получили ранения в результате обстрела города со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Луганском информационном центре.

Сообщается, что украинские боевики выпустили не менее шести ракет, предположительно, западного производства.

«По предварительной информации, в результате ракетного удара ВСУ по Луганску пострадали 20 человек, включая 8-летнего ребенка», - заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Уточняется, что, несмотря на перехват большей части ракет, зафиксированы прилеты по гражданской инфраструктуре.

Территория ЛНР регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. Так, 30 мая ВСУ обстреляли город Первомайск.