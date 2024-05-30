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ВСУ обстреляли Первомайск в ЛНР

Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
Елизавета Кондрикова 2024-05-30 23:28:34
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости

ВСУ обстреляли город Первомайск в Луганской Народной Республике, под удар попал частный сектор города, сообщил в четверг вечером мэр Сергей Колягин.

«Два прилета в один из районов частного сектора», - написал Колягин в своем Telegram.

Информации о повреждениях и пострадавших на данный момент нет. По словам мэра города, уточненные данные поступят позже.

Напомним, ВСУ пытается разрушить химически опасные объекты на территории ЛНР, что создает угрозу поражения мирного населения, проживающего в республике. Об этом на этой неделе сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

#ВСУ #ЛНР #частный сектор #Первомайск #обстрел всу #сергей колягин
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