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МИД Армении: Ереван готов подписать мирный договор с Баку

Армения не имеет каких-либо территориальных претензий к странам-соседям.
Глеб Владовский 2024-06-07 12:33:27
© Фото: Мурад Оруджев, РИА Новости

Ереван готов в течение следующего месяца подписать мирное соглашение с Баку. Об этом сообщили в МИД Армении.

Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве республики, соглашение созрело для подписания и армянская сторона выражает готовность к конструктивной и интенсивной работе.

«Мирный договор, вокруг которого ведутся переговоры между Арменией и Азербайджаном, четко предусматривает, что стороны признают территориальную целостность друг друга и не имеют территориальных претензий в отношении друг друга», - говорится в заявлении.

Уточняется, что в договоре есть пункт, подразумевающий, что ни одна из сторон не вправе сослаться на свое внутреннее законодательство для невыполнения взятых на себя обязательств.

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва готова оказать поддержку в примирении Армении и Азербайджана.

#в стране и мире #Армения #Азербайджан #мирный договор
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