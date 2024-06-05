Галузин отметил готовность РФ помочь примирению Армении и Азербайджана

Россия подтверждает готовность в оказании поддержки примирению Армении и Азербайджана. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин в интервью ТАСС.

Политик отметил, что Россия позитивно оценивает переговоры стран, прошедшие 10-11 мая в Казахстане, где министры иностранных дел Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов обсудили мирный договор.

По словам Галузина, проведение встречи продвинуло страны на пути к миру на Южном Кавказе. Он отметил, что Россия дважды принимала у себя раунды мирных переговоров стран.

«Готовы и впредь оказывать всемерную поддержку примирению двух братских России народов, содействовать поиску взаимоприемлемых и сбалансированных решений в целях обеспечения безопасности и процветания всех стран региона», - заявил замминистра МИД РФ.

В апреле этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о начале демаркации границ с Арменией.