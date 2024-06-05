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Галузин отметил готовность РФ помочь примирению Армении и Азербайджана

По его словам, Москва позитивно оценила прошедшие переговоры министром иностранных дел стран.
Мария Зайцева 2024-06-05 04:36:25
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Россия подтверждает готовность в оказании поддержки примирению Армении и Азербайджана. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин в интервью ТАСС.

Политик отметил, что Россия позитивно оценивает переговоры стран, прошедшие 10-11 мая в Казахстане, где министры иностранных дел Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов обсудили мирный договор.

По словам Галузина, проведение встречи продвинуло страны на пути к миру на Южном Кавказе. Он отметил, что Россия дважды принимала у себя раунды мирных переговоров стран.

«Готовы и впредь оказывать всемерную поддержку примирению двух братских России народов, содействовать поиску взаимоприемлемых и сбалансированных решений в целях обеспечения безопасности и процветания всех стран региона», - заявил замминистра МИД РФ.

В апреле этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о начале демаркации границ с Арменией.

#в стране и мире #Армения #Азербайджан #МИД РФ #примирение #Михаил Галузин
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