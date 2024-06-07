Карин Кнайсль назвала Россию частью Востока

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль считает Россию частью Востока. Своим мнением она поделилась с RT на полях Петербургского международного экономического форума в рамках сессии «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?».

Кнайсль отметила, что на протяжении длительного периода между Глобальным Западом и Востоком сохранялся антагонизм и Россия была частью второго.

«Что касается веков. Был антагонизм между Западом и Востоком в течение долгого времени. Россия - часть Востока», - заявила экс-глава австрийского МИД.

Эта борьба противоположных идеологий, по мнению Кнайсль, имеет почти генетическую основу. И при этом Россия - тоже часть этого процесса.

В феврале 2022 года Карин Кнайсль признала правоту президента РФ Владимира Путина в Мюнхенской речи 2007 года. Она обратила внимание, что в то время заявляли о новой холодной войне, которая могла произойти до начала конфликта в Грузии.

Нынешние дипломатические встречи и переписки бывший министр назвала лишь результатом отсутствия за минувшие 15 лет активности, прежде всего со стороны Запада.