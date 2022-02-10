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Экс-глава МИД Австрии признала правоту Путина в Мюнхенской речи

Виктория Ивашечкина
07:24 10.02.2022
По словам бывшего дипломата Карин Кнайсль, ситуация в мире за последние 15 лет еще больше обострилась.
Экс-глава МИД Австрии признала правоту Путина в Мюнхенской речи
© Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости
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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, что российский лидер Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав. Экс-дипломат подчеркнула, что ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась.

«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе», - сказала Кнайсль в интервью РИА Новости.

Десятого февраля исполняется ровно 15 лет с тех пор, как Владимир Путин произнес знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда российский глава раскритиковал внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства. Также Путин резко выступил против планов расширения НАТО.

По мнению Кнайсль, все нынешние дипломатические встречи и переписки - это лишь результат отсутствия за прошедшие 15 лет активности, прежде всего, со стороны Запада.

«Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», - подытожила экс-дипломат.

Ранее журналисты WSJ заявили, что коллективному Западу необходимо отказаться от утверждений о том, что Россия является слабым государством, властям которого можно навязывать свое мнение.

По словам экспертов, Владимир Путин укрепил позиции Москвы в важнейших областях, среди которых армия, торговля и отношения с союзниками. Кроме того, он дал понять зарубежным партнерам, что основным условием для НАТО остается отказ от расширения на Восток.

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