Назван модератор на пленарном заседании Путина на ПМЭФ-2024

Стало известно имя модератора на пленарном заседании президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ-2024. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам спикера Кремля, это будет политолог Сергей Караганов.

«Выступит президент Путин, выступят два гостя, два президента - президент Боливии и президент Зимбабве, с которыми вчера состоялись очень продуктивные переговоры», - добавил он.

Напомним, что 7 июня в 14.00 мск на ПМЭФ начнется пленарное заседание российского лидера. Ранее Путин заявил, что развитие отношений России со странами Африки является одним из приоритетных направлений.