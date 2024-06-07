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Назван модератор на пленарном заседании Путина на ПМЭФ-2024

Им будет политолог Сергей Караганов.
Глеб Владовский 2024-06-07 11:49:42
© Фото: Екатерина Лызлова, РИА Новости

Стало известно имя модератора на пленарном заседании президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ-2024. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам спикера Кремля, это будет политолог Сергей Караганов.

«Выступит президент Путин, выступят два гостя, два президента - президент Боливии и президент Зимбабве, с которыми вчера состоялись очень продуктивные переговоры», - добавил он.

Напомним, что 7 июня в 14.00 мск на ПМЭФ начнется пленарное заседание российского лидера. Ранее Путин заявил, что развитие отношений России со странами Африки является одним из приоритетных направлений.

#Путин #Дмитрий Песков #пленарное заседание #пмэф-2024
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