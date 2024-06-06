Путин назвал развитие сотрудничества с Африкой приоритетным

Развитие отношений России и Африки является одним из приоритетных направлений, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

«Уверен, что ваше присутствие будет символизировать интерес африканского континента к развитию отношений с Российской Федерацией, а это для нас одно из приоритетных направлений», - заявил Владимир Путин.

Отношения России и Африки продолжают активно развиваться долгое время, отметил президент РФ. Также Путин сообщил о новых формах взаимодействия двух стран, в том числе в форматах встреч и консультаций на уровне представителей МИД государств.