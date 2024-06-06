МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин назвал развитие сотрудничества с Африкой приоритетным

Владимир Путин провел переговоры с Эммерсоном Мнангагвой в рамках ПМЭФ.
Услада Дубинина 2024-06-06 23:13:10
© Фото: Владимир Смирнов РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Развитие отношений России и Африки является одним из приоритетных направлений, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.

«Уверен, что ваше присутствие будет символизировать интерес африканского континента к развитию отношений с Российской Федерацией, а это для нас одно из приоритетных направлений», - заявил Владимир Путин.

Отношения России и Африки продолжают активно развиваться долгое время, отметил президент РФ. Также Путин сообщил о новых формах взаимодействия двух стран, в том числе в форматах встреч и консультаций на уровне представителей МИД государств. 

#в стране и мире #пмэф #Африка #Владимир Путин #Сотрудничество
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 