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В Кремле не исключили изменения структуры администрации президента

Дмитрий Песков отметил, что информация об изменениях будет опубликована незамедлительно.
Алексей Курильченко 2024-06-07 11:41:19
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Кремле не исключают возможности внесения изменений в структуру администрации президента РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что о соответствующем указе объявят незамедлительно.

«Указ о внесении изменений будет, их нельзя исключать, по мере готовности согласования кадров - сразу выйдет, в краткосрочной перспективе сразу выпустим и не будем от вас утаивать», - заявил Песков на закрытой встрече на полях ПМЭФ.

Напомним, что после инаугурации президента России Владимира Путина в этом году в правительстве произошли значительные перестановки и изменения. Так, 31 мая премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об образовании президиума правительства. Основная функция президиума - решение оперативных задач, он собирается по мере необходимости в случае, когда созыв правительства в полном составе не требуется.

#в стране и мире #Владимир Путин #Дмитрий Песков #администрация президента
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