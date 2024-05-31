Мишустин образовал президиум правительства в новом составе

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым образовал в России президиум правительства. В новый состав президиума вошли сам Мишустин, вице-премьеры и ряд министров. Всего в списке 21 фамилия.

Президиумы правительства в России создавали и прошлые премьеры, например, Дмитрий Медведев. Однако при нем президиум практически не собирался.

Основная функция президиума - решение оперативных задач, он собирается по мере необходимости в случае, когда созыв правительства в полном составе не требуется. Однако правительство или президент РФ вправе отменить решение президиума.