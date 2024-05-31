МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мишустин образовал президиум правительства в новом составе

В нем 21 фамилия вице-премьеров и министров.
Ирина Егорова 2024-05-31 21:44:43
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым образовал в России президиум правительства. В новый состав президиума вошли сам Мишустин, вице-премьеры и ряд министров. Всего в списке 21 фамилия.

Президиумы правительства в России создавали и прошлые премьеры, например, Дмитрий Медведев. Однако при нем президиум практически не собирался.

Основная функция президиума - решение оперативных задач, он собирается по мере необходимости в случае, когда созыв правительства в полном составе не требуется. Однако правительство или президент РФ вправе отменить решение президиума.

#михаил мишустин #премьер #правительство #документ #министры #Президиум #вице премьеры
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 