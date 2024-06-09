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Названы болезни, которые туристы могут занести в РФ после путешествий

По словам собеседника «Звезды», россияне рискуют завезти в РФ малярию и оспу обезьян.
Глеб Владовский 2024-06-09 07:58:00
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Отдыхая в экзотических странах, россияне рискуют завезти в РФ крайне опасные заболевания. Об этом рассказал в интервью «Звезде» главврач Домодедовской больницы Московской области Андрей Осипов.

По словам эксперта, существует вероятность того, что туристы могут завезти в Россию малярию и оспу обезьян.

«Мы фиксировали случай заноса оспы обезьян, при чем в Конго объявлена эпидемия. А сам занос произошел из Европы», - рассказал Осипов.

Он добавил, что сейчас не только в РФ, но и в странах Европы начали активно действовать и клещи.

«Они, как и комары, являются переносчиками очень опасных заболеваний как энцефалиты, так называемой "клещевой чумы" и даже лихорадки Западного Нила», - пояснил собеседник.

В качестве рекомендации, врач порекомендовал использовать репелленты, а также носить побольше одежды, в вечернее время. В случае укусов клещей нужно немедленно обратиться ко врачу.

Ранее Осипов предостерег от употребления алкоголя, находясь на борту летящего самолета.

#путешествия #инфекция #наш эксклюзив #российские туристы
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