Врач Осипов предупредил об опасности употребления алкоголя в самолете

Употребление алкоголя во время полета на самолете может пагубно сказаться на здоровье. Такое мнение выразил в интервью «Звезде» главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

По словам эксперта, в условиях полета на огромной высоте снижается атмосферное давление и уровень кислорода в крови. Поэтому, когда пассажир принимает алкоголь на борту самолета или садится на борт уже подвыпившим, в организме может произойти обезвоживание.

«Несмотря на то что в самолет подается кислород, это не влияет на здоровье пассажиров и членов экипажа», - пояснил эксперт.

Также он отметил, что у людей с хроническими заболеваниями легких и сердца при гипоксии (снижение уровня кислорода в организме) возникает учащенное сердцебиение, что также в комбинации со спиртными напитками вне зависимости от их крепости может нанести вред здоровью.

«Избыточный уровень алкоголя возникает у людей, которые страдают аэрофобией. Поэтому минимальные дозы допустимы», - добавил Осипов, уточнив, что у людей может возникнуть паника, страх и даже агрессия.

При этом он отметил, что при употреблении алкоголя необходимо пить больше жидкости, но воздержаться от кофе и чая.