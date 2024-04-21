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Жительница Москвы продала квартиру из-за «кредитов на ВСУ»

Мошенник убедил свою жертву перевести на чужие счета ее собственные деньги, взять кредит в банке, занять денег у подруги.
Владимир Рубанов 2024-04-21 16:40:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Жительница Москвы Наталья Л. по указанию мошенника продала квартиру и влезла в долги, чтобы якобы расплатиться за финансирование ВСУ. Об этом «Звезде» сообщил источник в правоохранительных органах.

В конце марта Наталье написал в Telegram неизвестный человек под ником «tolan863». Он представился сотрудником Центрального банка Анатолием Викторовичем Фроловым. «Сотрудник ЦБ» рассказал, что Наталье придется погасить кредиты, которые она взяла на финансирование вооруженных сил Украины.

Мошенник заставил свою жертву купить телефон, новую сим-карту и зарегистрироваться в Telegram под новым именем. Потом он убедил жительницу Москвы перевести на чужие счета ее собственные деньги, взять кредит в банке, занять денег у подруги. Все эти средства женщина послушно отправляла аферисту через приложение и через банкоматы.

1 апреля звонивший ей раньше неизвестный человек рассказал, что ее квартиру пытаются незаконно перерегистрировать на другого владельца. Чтобы ее сохранить, придется продать, а деньги отправить через сотрудников ФСБ России. За ними приедет курьер. И тогда жилье получится вернуть.

Наталья так и сделала: продала квартиру и отправила деньги через неизвестного мужчину в кепке бордового цвета, куртке с комбинированными цветными узорами и с рюкзаком темного цвета. Потом она все же пошла в полицию, и теперь его ищут.

#Москва #полиция #деньги #Мошенники #Долги #наш эксклюзив #жилье #кредиты
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