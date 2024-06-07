Экипажи Су-34 уничтожили замаскированную технику и пехоту ВСУ

Авиация продолжает бить врага на земле. Минобороны России сообщает об успехах экипажей российских истребителей-бомбардировщиков Су-34. Они нанесли удар по украинским боевикам в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Уточняется, что целями летчиков стала замаскированная техника и живая сила противника в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Российский удар наносился фугасными авиабомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции. Они позволили нанести точные удары, не заходя в зону действия многих комплексов ПВО, что делает бомбометание более безопасным.

Получив подтверждение об уничтожении объектов, экипажи вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипажи Су-25 превратили в груду металла технику украинских боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.