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Экипажи Су-34 уничтожили замаскированную технику и пехоту ВСУ

Авиаудар наносился в зоне ответственности группировки войск «Восток», летчики использовали фугасные авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции.
2024-06-07 10:27:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Авиация продолжает бить врага на земле. Минобороны России сообщает об успехах экипажей российских истребителей-бомбардировщиков Су-34. Они нанесли удар по украинским боевикам в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Уточняется, что целями летчиков стала замаскированная техника и живая сила противника в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Российский удар наносился фугасными авиабомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции. Они позволили нанести точные удары, не заходя в зону действия многих комплексов ПВО, что делает бомбометание более безопасным. 

Получив подтверждение об уничтожении объектов, экипажи вернулись на аэродром. 

Ранее сообщалось, что экипажи Су-25 превратили в груду металла технику украинских боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #армия #су-34 #Авиабомбы #группировка войск «Восток»
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