Экипажи Су-34 уничтожили замаскированную технику и пехоту ВСУ

Авиация продолжает бить врага на земле. Минобороны России сообщает об успехах экипажей российских истребителей-бомбардировщиков Су-34. Они нанесли удар по украинским боевикам в зоне ответственности группировки войск «Восток».
Уточняется, что целями летчиков стала замаскированная техника и живая сила противника в зоне ответственности группировки войск «Восток».
Российский удар наносился фугасными авиабомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции. Они позволили нанести точные удары, не заходя в зону действия многих комплексов ПВО, что делает бомбометание более безопасным.
Получив подтверждение об уничтожении объектов, экипажи вернулись на аэродром.
Ранее сообщалось, что экипажи Су-25 превратили в груду металла технику украинских боевиков.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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