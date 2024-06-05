Экипажи Су-25 превратили в груду металла технику украинских боевиков

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Разведка выявила специальную технику и живую силу противника и передала координаты целей. Поступила задача на уничтожение опорного пункта ВСУ, после чего экипажи выдвинулись в район выполнения боевой задачи.

Ведомство сопроводило описание кадрами, на которых показаны подготовка самолетов, взлет, полеты, работа летчика, пуски ракет, а также посадка. На записи видно, что Су-25 маневрируют на минимальной высоте, чтобы их не засекли радары противника. Камера зафиксировала последствия попаданий. В местах ударов видны вспышки огней и поднимающиеся в воздух облака дыма.

Минобороны уточнило, что удары наносились неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с кабрирования. Применив вооружение, летчики отстреляли тепловые ловушки. Выполнив задачу, самолеты вернулись на аэродром. В ходе вылета все цели были поражены.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В войсках получил прозвище «Грач».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.