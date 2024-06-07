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ВКС России и ВВС Сирии отработали авиаудары в пустыне САР

Российские и сирийские летчики провели патрулирование воздушных границ в восточной и южной части страны.
2024-06-07 11:35:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи самолетов ВКС России и ВВС Сирии в ходе стартовавших 5 июня учений провели совместное патрулирование воздушного пространства Сирии. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры учений.

«Экипажи самолетов Воздушно-космических сил России и военно-воздушных сил Сирии отработали совместные действия в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что экипажи выполнили патрулирование воздушных границ в восточной и южной части этой ближневосточной страны. Также в ходе учений отрабатывались авиаудары по мишеням на полигоне в пустыне.

На учениях отрабатываются действия по защите территориальной целостности страны от внутренних и внешних угроз, говорится в Минобороны. В маневрах задействованы российские истребители Су-35, истребители-бомбардировщики Су-34 и сирийские фронтовые бомбардировщики Су-24. К учениям также привлечены боевые корабли и суда обеспечения ВМФ и ВМС России и Сирии, соединения ПВО и воинские части сухопутных войск ВС САР.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО. Ранее Минобороны продемонстрировало кадры с ударами фугасными бомбами с УМПК по противнику в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #учения #авиаудары #ВВС Сирии
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