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Число пострадавших от взрыва в пригороде Еревана выросло до пяти

При взрыве и последующем пожаре на автотрассе Ереван-Севан пострадали пять человек.
Мария Зайцева 2024-06-07 00:09:15
© Фото: @TreasChest X.com

Пятерых пострадавших госпитализировали в результате взрыва на газозаправочной станции около Еревна в Армении. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

По предварительным данным, на автотрассе Ереван-Севан в результате взрыва и последующего пожара пострадали пять человек, ранее информации о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что после взрыва на автозаправке вблизи города Абовян возник пожар. На место происшествия выехали боевые расчеты спасательной службы Министерства внутренних дел, там работают больше десятка пожарных расчетов.

#в стране и мире #пожар #взрыв #Армения #ереван #пострадавшие
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