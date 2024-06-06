Мощный взрыв прогремел в пригороде Еревана

В пригороде столицы Армении Еревана произошел мощный взрыв. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

«Служба 911 получила множество звонков с сообщениями о взрыве на одной из автозаправок на втором километре участка дороги Ереван - Севан», - сообщили РИА Новости в ведомстве.

Отмечается, что после взрыва вблизи города Абовян возник пожар. На место происшествия выехали боевые расчеты спасательной службы Министерства внутренних дел.

Информации о пострадавших не поступало.