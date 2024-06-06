Мощный взрыв прогремел в пригороде Еревана

В пригороде столицы Армении Еревана произошел мощный взрыв. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.
«Служба 911 получила множество звонков с сообщениями о взрыве на одной из автозаправок на втором километре участка дороги Ереван - Севан», - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Отмечается, что после взрыва вблизи города Абовян возник пожар. На место происшествия выехали боевые расчеты спасательной службы Министерства внутренних дел.
Информации о пострадавших не поступало.
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