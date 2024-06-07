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Вице-премьер Грузии Цулукиани назвала визовые санкции США ошибкой

Тея Цулукиани заявила об ошибочности решения США ввести визовые санкции в отношении своего стратегического партнера.
Мария Зайцева 2024-06-07 00:47:45
© Фото: Jonas Roosens Keystone Press Agency Globallookpress

Вице-премьер Грузии, министр культуры и спорта Тея Цулукиани заявила, что США совершили ошибку, когда решили ввести визовые санкции против ряда грузинских парламентариев, правоохранительных органов и членов правящей партии «Грузинская мечта». Об этом она сообщила эфире телекомпании «Имеди».

Политик заявила, что Вашингтон совершает ошибку к своему стратегическому партнеру, которым является Тбилиси. Она дополнила, что сама Грузия никогда не отказывалась от сотрудничества.

«Видимо, именно наше правительство является для США проблемой, и есть попытка создать и углубить пропасть между правительством и грузинским народом», - дополнила Цулукиани.

Вице-премьер отметила, что народ Грузии имеет тысячелетнюю историю и в нем есть код, помогающий отделять правду от лжи. Она добавила, что целью санкций является беззащитность народа и приход к власти того, кто лежит в больнице «Вивамед». Под этим она имела ввиду бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего шестилетний тюремный срок в частной клинике.

В конце Цулукиани выразила надежду на нормализацию отношения между странами.

Ранее США заявили о намерении оперативного введения санкций против Грузии.

#в стране и мире #сша #Грузия #санкции #визы #грузинская мечта
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