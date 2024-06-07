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Херш назвал политической чушью слова Байдена о проекте перемирия в Газе

Ранее Байден сообщил о трехэтапном проекта соглашения по мирному урегулированию в секторе Газа, но журналист Сеймур Херш заявил, что такого проекта не существует.
Анастасия Бобылева 2024-06-07 00:42:06
© Фото: imago stock&people, Globallookpress

Американский журналист Сеймур Херш прокомментировал слова президента США Джо Байдена о новом трехэтапном проекте соглашения по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа. Он заявил, что это все было «политической чушью» и что такого проекта на самом деле не существует.

«Речь звучала великолепно и облетела заголовки во многих изданиях. Но, как я выяснил, беседуя с хорошо осведомленным американским чиновником, это была полная политическая чушь. Не было никакого прорывного предложения по "всеобъемлющему новому" проекту от Израиля», - цитирует ТАСС сообщение Херша.

По словам журналиста, в Израиле даже не знали, о чем говорил президент США, и в таком же неведении пребывала «американская команда», которая занимается переговорами о прекращении огня в Газе под началом директора ЦРУ Уильяма Бернса. Херш также упоминает анонимного американского чиновника, который назвал слова Байдена «панической попыткой Белого дома» выиграть политические очки.

Ранее США распространили в СБ ООН проект о прекращении огня в секторе Газа. Согласно документу, прекращение боевых действий должно быть достигнуто посредством договоренности о прекращении огня и освобождении заложников.

#в стране и мире #сша #Джо Байден #сектор Газа #перемирие #Сеймур Херш
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