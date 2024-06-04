США распространили в СБ ООН проект о прекращении огня в секторе Газа

Соединенные Штаты Америки распространили в Совете безопасности ООН проект резолюции по прекращению боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщается в комментарии постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

По словам постпреда, новый проект резолюции поддерживает предложение прекращения огня с помощью договоренности об остановке боевых действий и освобождении заложников.

Томс-Гринфилд отметила, что многие лидеры и правительства, включая регион, одобрили план США. Она подчеркнула, что оперативная реализация сделки позволит быстро прекратить огонь, освободить заложников, вывести израильские войска из жилых районов, увеличить гуманитарную помощь и восстановить основные услуги, а также вернуть палестинское гражданское население в северную часть сектора Газа.

При этом постпред заявила, что США надеются на присоединение к ним Совета безопасности в данном проекте, а также что СБ ООН призовет к реализации сделки без задержек и дополнительных условий.

Ранее 4 июня в Белом доме заявили, что режим прекращения огня возобновится, если ХАМАС примет условия сделки, детали которой представил президент США Джо Байден.